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У берегов Колумбии выловили наркоторговцев. Фото: ТСН

Наркотики сохранили жизнь трем неудачникам, которые затонули у берегов Колумбии (ФОТО, ВИДЕО)

1 окт 2019, 16:17
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У берегов Колумбии выловили наркоторговцев, которые дрейфовали в Тихом океане на тонне кокаина.

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Колумбийские военные спасли троих подозреваемых в продаже наркотиков неподалеку от побережья Тумако. Три человека дрейфовали на воде на пластиковых пакетах, в которых, как выяснилось, было более 1,2 т кокаина. Об этом 1 октября сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу Военно-морского флота Колумбии.

Оказалось, что в воде неудачники провели более трех часов. Местные СМИ сообщили, что лодка, на которой торговцы перевозили наркотики, затонула после столкновения с большой волной. На борту было четыре человека, один исчез. Его сейчас ищут бойцы береговой охраны.

Спасенных торговцев кокаином уже задержали и арестовали. Ожидается, что злоумышленников должны привлечь к уголовной ответственности за изготовление и торговлю наркотиками.

У берегов Колумбии выловили наркоторговцев. Фото: ТСН

У берегов Колумбии выловили наркоторговцев. Фото: ТСН

Напомним, Люксембург до 2021 года запланировал тотальное узаконивание каннабиса. Власти страны планируют стать первой европейской страной, полностью узаконит использование «травки». Продавать ее иностранцам запретят.


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