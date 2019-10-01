Реформа СБУ передбачає скорочення, збільшення зарплат і деполітизацію, фото — Цензор

https://racurs.ua/ua/n127536-skorochennya-zbilshennya-zarplat-i-depolityzaciya-v-bakanova-rozpovily-pro-reformu-sbu.html

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У вівторок, 1 жовтня, колегія Служби безпеки України підтримала тези щодо нової редакції закону, який регулюватиме діяльність спецслужби.

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Основні положення законопроекту «Про Службу безпеки України» заслухали члени Комітету Ради питань національної безпеки, оборони та розвідки. Згодом проект закону про СБУ, який розпочне реформу цієї спецслужби, презентують міжнародним партнерам і подадуть президенту.

Прес-служба СБУ повідомила, що у цьому відомстві вже розпочали реформування. Стартували із аналізу існуючої структури служби. Його результати стануть основою плану реформ.

Голова СБУ Іван Баканов вважає, що метою реформ є її перетворення у таку службу, яка не тільки аналізує та реагує на загрози національній безпеці, але й «вміє передбачати нові й оперативно розробляти „вакцини“, що нейтралізують загрози на етапі виникнення».

Спецслужба за каденції Баканова має намір відмовитися від невластивих функцій та сконцентруватися на розслідуванні злочинів, які становлять загрозу державній безпеці, розширити контррозвідувальну роботу.

В СБУ запровадять гнучку структуру. Службу очікує скорочення та перезавантаження кадрового складу із одночасним підвищенням зарплати.

Один із задекларованих кроків стосується самого Івана Баканова, зокрема, йдеться про деполітизацію керівників СБУ і призначення голови на строк, що не збігається зі строком каденції президента.

Серед намірів Баканова є й формування системи демократичного цивільного контролю за діяльністю СБУ, що унеможливлюватиме тиск спецслужби на бізнес.

Нагадаємо, 22 травня президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови СБУ друга дитинства та керівника студії «Квартал 95» Івана Баканова. Із 2017 року Баканов був головою партії «Слуга народу», на виборах глави держави очолював штаб кандидата Зеленського. Згодом йому присвоїли військове звання лейтенанта.