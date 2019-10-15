Виталий Кличко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n128106-ksu-otkryl-proizvodstvo-po-zakonodatelstvu-o-stolice-klichko.html

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Конституционный суд Украины (КСУ) открыл конституционное производство по предоставлению официального толкования ряда положений Конституции в части осуществления местного самоуправления и государственной власти в столице.

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С соответствующим представлением в КСУ 51 народный депутат обратился еще 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

По словам Кличко, в этом представлении отмечалось, что в Киеве, как это установлено Конституцией, должно действовать местное самоуправление с особенностями, которые устанавливает закон «О столице Украины — городе-герое Киеве». В частности Конституция предусматривает, что мэра столицы избирают на открытых и прямых выборах.

И именно он председательствует на заседаниях Киевсовета и возглавляет его исполнительный орган, сроком на пять лет, — отметил Кличко.

Кличко напомнил, что это в 2003 году КСУ по этому вопросу дал разъяснение, согласно которому мэр Киева должен быть назначен и председателем Киевской городской государственной администрации.

Такая ситуация не является совмещением должностей, а представляет собой форму исполнения городским головой его полномочий, предусмотренных Конституцией и законодательством, подчеркнул Кличко.

По мнению Кличко, принятый недавно Верховной Радой в первом чтении законопроект № 2143−3 «О Киеве — столице Украины» противоречит ряду статей Конституции в моментах по осуществлению местного самоуправления и свидетельствует о сворачивании в Украине реформы децентрализации.

Ситуация, которая сложилась в столице, когда киевлян пытаются лишить права избирать власть города, является неконституционной, недемократической и противоречит сути самоуправления. И дело не в фамилиях и должностях, — подчеркивает Кличко.

Мэр Киева считает, что эти инициативы на самом деле предусматривают лишение столицы местного самоуправления.

Напомним, законопроект № 2143−3 3 октября поддержали 244 народных избранника. Он предусматривает разграничение полномочий Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации.