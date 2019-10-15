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Ракурс
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. Фото: nbnews

Журналист подал в суд на пресс-секретаря Зеленского (ДОКУМЕНТ)

15 окт 2019, 17:49
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В суд падали иск по делу в отношении пресс-секретаря президента Юлии Мендель по факту препятствования ею работе представителей средств массовой информации.

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Судебный иск подал журналист Даниил Яневский. Он заверил, что не судился бы против Мендель, если бы она «не распускала руки», а глава Украины Владимир Зеленский попросил у журналистов прощения за действия его подопечной. Об этом Яневский 15 октября сообщил на собственной странице в Facebook.

Начал неделю с доброго дела — подал иск в суд на бездействие следователя по кейсу «девочка» Мендель vs журналисты. Никакая она не «девочка», а должностное лицо, — говорится в сообщении.

В жалобе в суд Соломенского районного суда Киева отмечается, что Яневский усматривает в действиях следователя «бездействие», поскольку тот в течение восьми суток не уведомил его о начале досудебного расследования. Жалобу о совершении уголовного правонарушения по ч. 2, ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины Яневский подал в Соломенское управление полиции еще 7 октября.

Документ: Данило Яневський в Facebook

Документ: Данило Яневський в Facebook

Напомним, в сентябре пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель попала в скандал. Пресс-секретарь главы государства оттолкнула корреспондента Сергея Андрушко, который намеревался получить ответ президента и главы его офиса Андрея Богдана по теме своего расследования.

Источник: Ракурс


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