Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. Фото: nbnews

https://racurs.ua/n128105-jurnalist-podal-v-sud-isk-po-delu-press-sekretarya-zelenskogo-dokument.html

Ракурс

В суд падали иск по делу в отношении пресс-секретаря президента Юлии Мендель по факту препятствования ею работе представителей средств массовой информации.

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Судебный иск подал журналист Даниил Яневский. Он заверил, что не судился бы против Мендель, если бы она «не распускала руки», а глава Украины Владимир Зеленский попросил у журналистов прощения за действия его подопечной. Об этом Яневский 15 октября сообщил на собственной странице в Facebook.

Начал неделю с доброго дела — подал иск в суд на бездействие следователя по кейсу «девочка» Мендель vs журналисты. Никакая она не «девочка», а должностное лицо, — говорится в сообщении.

В жалобе в суд Соломенского районного суда Киева отмечается, что Яневский усматривает в действиях следователя «бездействие», поскольку тот в течение восьми суток не уведомил его о начале досудебного расследования. Жалобу о совершении уголовного правонарушения по ч. 2, ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины Яневский подал в Соломенское управление полиции еще 7 октября.

Напомним, в сентябре пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель попала в скандал. Пресс-секретарь главы государства оттолкнула корреспондента Сергея Андрушко, который намеревался получить ответ президента и главы его офиса Андрея Богдана по теме своего расследования.