Прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель. Фото: nbnews

https://racurs.ua/ua/n128105-jurnalist-podav-do-sudu-pozov-u-spravi-pres-sekretarya-zelenskogo-dokument.html

Ракурс

До суду падали позов у справі щодо прес-секретаря президента Юлії Мендель за фактом перешкоджання нею роботі представників засобів масової інформації.

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Судовий позов подав журналіст Данило Яневський. Він запевнив, що не позивався би проти Мендель, якби та «не розпускала руки», а глава України Володимир Зеленський попросив би у журналістів вибачення за дії його підопічної. Про це Яневський 15 жовтня повідомив на власній сторінці у Facebook.

Розпочав тиждень з доброї справи — подав позов до суду на бездіяльність слідчого по кейсу «дєвочка» Мендель vs журналісти. Ніяка вона не «дєвочка», а посадова особа, — йдеться в повідомленні.

У скарзі до суду Солом’янського районного суду Києва зазначається, що Яневський вбачає у діях слідчого «бездіяльність», оскільки той упродовж восьми діб не повідомив його про початок досудового розслідування. Скаргу про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2, ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України Янеський подав до Солом’янського управління поліції ще 7 жовтня.

Нагадаємо, у вересні прес-секретар президента України Юлія Мендель втрапила у скандал. Речниця глави держави відштовхнула кореспондента Сергія Андрушка, який мав намір отримати відповідь президента і голови його Офісу Андрія Богдана щодо теми свого розслідування.