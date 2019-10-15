Погода в Києві: «бабине літо» оновило температурні рекорди. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n128104-pogoda-v-kyievi-babyne-lito-onovylo-temperaturni-rekordy.html

Ракурс

Погода в Києві в жовтні здивувала новими температурними рекордами. В один із днів температурні показники підвищилися до рівня 23,8 градусів тепла.

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«Бабине літо» в столиці почалося минулих вихідних. Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія.

У неділю, 13 жовтня, температура підвищилася до 23,8 градусів. За даними синоптиків, це на 0,4 градуса вище попереднього максимуму. Останній рекорд температури повітря в жовтні було зафіксовано в 2014 році.

Середньодобова температура повітря 13 жовтня склала 16,6 градусів. Це сталося вперше за 139 років. Дані виявилися на 0,4 градуса вищими попереднього рекордного значення цього дня, яке було зафіксовано в 1896 році.

Водночас українські метеорологи вважають, що це не останні температурні рекорди нинішньої осені.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили прогноз погоди на завтра, 16 жовтня. Фахівці обіцяють українцям тепло і тумани.