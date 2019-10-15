Незаконний видобуток бурштину: в Раду внесли три «бурштинові» законопроекти. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/ua/n128100-nezakonnyy-vydobutok-burshtynu-v-radu-vnesly-try-burshtynovyh-zakonoproekty.html

Ракурс

Незаконний видобуток бурштину в Україні вимагає негайного реагування правоохоронців і чиновників. Три законопроекти щодо врегулювання видобутку бурштину представила сьогодні на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій у Верховній Раді представник Кабінету міністрів Ірина Верещук.

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Відповідні проекти законів зареєстровано на сайті ВР під номерами 2240 (про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину), 2241 (про внесення зміни до ст. 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину) та 2242 (про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розподілу рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину).

Ці ініціативи спрямовані на спрощення отримання ліцензій на користування надрами. Передбачаються, що вони продаватимуться на електронних торгах.

Варещук закликала нардепів включити зазначені законопроекти до порядку денного сесії Ради.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину та перевезення його через кордон.