МВФ підвищив прогноз росту української економіки в 2019 році

МВФ покращив прогноз росту української економіки, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n128103-mvf-pidvyschyv-prognoz-rostu-ukrayinskoyi-ekonomiky-v-2019-roci.html

Ракурс

Міжнародний валютний фонд (МВФ) покращив прогноз росту української економіки.

Loading...

За оцінками відомства, у 2019 році ріст ВВП України складе 3%, у 2020 — також 3%. Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на жовтневий огляд МВФ «Перспективи світової економіки».

Таким чином, очікується, що в цьому році ріст української економіки відповідатиме світовому рівню, котрий, згідно з оновленими прогнозами МВФ, у 2019 році становитиме 3%, тобто на 0,3% менше, ніж попередні оцінки. У 2020 році світова економіка зросте на 3,4%, очікують в МВФ.

Раніше МВФ прогнозував, що ріст української економіки в 2019 році складе 2,7%, у 2020 році — 3%.

Також МВФ очікує, що рівень інфляції в Україні на кінець цього року становитиме 8,7% і 5,9% на кінець 2020 року.

Крім того, МФВ очікує зниження безробіття в Україні до 8,7% в цьому році та до 8,2% в наступному.

Нагадаємо, на початку вересня прем'єр-міністр Олексій Гончаренко заявив, що новий уряд поставив перед собою завдання досягти економічного зростання на рівні щонайменше 40% у найближчі п’ять років.