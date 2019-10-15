Зеленський змінив склад РНБО. Фото: korrespondent.net

https://racurs.ua/ua/n128102-zelenskyy-zminyv-sklad-rnbo.html

Ракурс

Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) зазнала змін, зокрема, йдеться про її склад. Президент Володимир Зеленський затвердив відповідні положення указу № 752/2019 стосовно персонального складу безпекового органу.

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Нового секретаря РНБО Олексія Данілова та голову Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова введено до складу відомства. Текст указу оприлюднено сьогодні на сайті Офісу президента України. Він набуває чинності з дня публікації.

Окрім того, згідно з указом глави держави, прийматиме участь у засіданнях РНБО начальник Головного управління щодо боротьби з корупцією та організованою злочинністю при СБУ Владислав Бухарєв.

Йдеться в указі й про Олександра Данилюка, який недавно був звільнений із посади секретаря РНБО. Одним із пунктів документу його виведено зі складу відомства.

Нагадаємо, в липні Зеленський ввів до склад РНБО главу свого офісу Андрія Богдана, а також міністра закордонних справ Вадима Пристайка та генпрокурора Руслана Рябошапку.