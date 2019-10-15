Зеленский сменил состав СНБО. Фото: korrespondent.net

https://racurs.ua/n128102-zelenskiy-smenil-sostav-snbo.html

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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) изменился, в частности, речь идет о его составе. Президент Владимир Зеленский утвердил соответствующие положения указа № 752/2019 относительно персонального состава оборонного органа.

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Нового секретаря СНБО Алексея Данилова и председателя Службы внешней разведки Валерия Евдокимова включили в состав ведомства. Текст указа обнародован сегодня на сайте Офиса президента Украины. Он вступает в силу со дня опубликования.

Кроме того, согласно указу главы государства, принимать участие в заседаниях СНБО будет начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при СБУ Владислав Бухарев.

Говорится в указе и об Александре Данилюке, который недавно был уволен с должности секретаря СНБО. Одним из пунктов документа он выведен из состава ведомства.

Напомним, в июле Зеленский ввел в состав СНБО главу своего офиса Андрея Богдана, а также министра иностранных дел Вадима Пристайко и генпрокурора Руслана Рябошапку.