Ольга Варченко останется работать в ГБР. Фото: ГБР

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Кассационный административный суд Верховного суда признал законным назначение первым заместителем директора Государственного бюро расследований Ольги Варченко.

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Служители Фемиды приняли такое решение, не учитывая, что Варченко еще не достигла 35-летнего возраста для участия в конкурсе ГБР. Отменить назначение Варченко на должность заместителя Романа Трубы требовал бывший руководитель Главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк. Он тоже был участником конкурса на эту должность. Об этом 15 октября сообщают «Українські новини» со ссылкой на материалы суда.

Вовк в своей жалобе отмечал, что Варченко не имела права участвовать в конкурсе, так как не подходила по возрасту — на тот момент ей еще не исполнилось 35 лет. Ольга Варченко родилась 2 ноября 1981 года.

Из-за этого несоответствия конкурсная комиссия сначала не допустила ее до отбора, но потом изменила свое мнение. По мнению Вовка, комиссия специально изменила сроки тестирования, чтобы кандидат мог принять в них участие на момент достижения нужного возраста.

В октябре прошлого года Окружной административный суд Киева в полной мере отказал истцу в исковых требованиях. Шестой апелляционный админсуд поддержал эту позицию в апреле 2019 года. В постановлении была изменена лишь мотивировочная часть. Отмечалось, что, хотя при допуске Варченко конкурсная комиссия и пошла на нарушение закона, но истец жаловался не на само решение комиссии о допуске, а на решение о назначении первого заместителя директора ГБР. Суд решил, что одно решение комиссии не вытекает из другого.

Верховный суд 10 октября отклонил кассацию и оставил в силе решения предыдущих судов по данному делу. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит, — пишет издание.

Как известно, конкурсная комиссия 6 ноября 2017 года выбрала Ольгу Варченко первым заместителем директора ГБР.

Напомним, конкурсная комиссия выбрала на должность следователя Государственного бюро расследований правоохранителя, который был фигурантом уголовного производства об украденной агротехнике, которое расследует самое же ГБР.