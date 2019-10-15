Ольга Варченко залишиться працювати в ДБР. Фото: ДБР

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Касаційний адміністративний суд Верховного суду визнав законним призначення першим заступником директора Державного бюро розслідувань Ольги Варченко.

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Служителі Феміди ухвалили таке рішення, не зважаючи, що Варченко ще не досягла 35-річного віку для участі в конкурсі ДБР. Скасувати призначення Варченко на посаду заступника Романа Труби вимагав колишній керівник Головного слідчого управління Служби безпеки України Василь Вовк. Він теж був учасником конкурсу на цю посаду. Про це 15 жовтня повідомляють «Українські новини» із посиланням на матеріали суду.

Вовк у своїй скарзі зазначав, що Варченко не мала права брати участь у конкурсі, оскільки не підходила за віком — на той момент їй ще не виповнилося 35 років. Ольга Варченко народилася 2 листопада 1981 року.

Через цю невідповідність конкурсна комісія спочатку не допустила її до відбору, але потім змінила свою думку. На думку Вовка, комісія спеціально змінила терміни тестування, щоб кандидат змогла взяти в них участь на момент досягнення потрібного віку.

У жовтні минулого року Окружний адміністративний суд Києва в повній мірі відмовив позивачу у позовних вимогах. Шостий апеляційний адмінсуд підтримав цю позицію у квітні 2019 року. В ухвалі була змінена лише мотивувальна частина. Зазначалося, що хоч при допуску Варченко конкурсна комісія пішла на порушення закону, але позивач скаржився не на саме рішення комісії про допуск, а на рішення про призначення першого заступника директора ДБР. Суд вирішив, що одне рішення комісії не випливає з іншого.

Верховний суд 10 жовтня відхилив касацію й залишив у силі рішення попередніх судів у даній справі. Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає, — пише видання.

Як відомо, конкурсна комісія 6 листопада 2017 року обрала Ольгу Варченко першим заступником директора ДБР.

Нагадаємо, конкурсна комісія вибрала на посаду слідчого Державного бюро розслідувань правоохоронця, який був фігурантом кримінального провадження про вкрадену агротехніку, яке розслідує саме ж ДБР.