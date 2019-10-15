Костянтин Давиденко, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n128099-ukrayinskomu-shpygunu-davydenku-v-rosiyi-pom-yakshyly-vyrok.html

Ракурс

Верховний суд РФ пом’якшив вирок громадянину України Костянтину Давиденку, котрого засудили за нібито шпигунство на користь українських спецслужб.

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Замість 10,5 років термін ув’язнення зменшено до семи років колонії суворого режиму, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Таким чином, новий термін ув’язнення Давиденка, призначений Верховним судом, менший, ніж нижня межа, передбачена російським законодавством, де обвинувачення у шпигунстві передбачають позбавлення волі на строк від 10 до 20 років позбавлення волі.

Давиденка затримали в окупованому Сімферополі 11 лютого 2018 року. Його звинувачували у нібито збиранні та передаванні українським спецслужбам таємної інформації про діяльність російських військових та ФСБ.

Давиденка вивезли до Москви, де понад рік утримували в Лефортівському СІЗО.

Нагадаємо, у березні цього року так званий Верховний суд Криму засудив його до 10,5 років ув’язнення в колонії суворого режиму. Засідання суду відбувалося в закритому режимі.