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Костянтин Давиденко, фото: ТСН

«Українського шпигуна» ув’язнили на 10,5 років в окупованому Криму

6 чер 2019, 15:56
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В окупованому Криму до 10,5 років ув’язнення в колонії суворого режиму за нібито шпигунство на користь України засудили жителя Донецької області Костянтина Давиденка.

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Відповідний вирок сьогодні ухвалив контрольований Росією так званий Верховний суд Криму, повідомляє «Кримська правозахисна група».

Зазначається, що вирок Давиденку виніс Андрій Палій. Цей суддя раніше судив обвинувачуваного у нібито намірі здійснити на окупованому півострові диверсії Євгенія Попова.

Судові засідання за «справою Давиденка» відбувалися в закритому режимі. Сторона звинувачення вимагала 12 років ув’язнення в колонії.

Давиденка російські силовики затримали в окупованому Сімферополі 11 лютого 2018 року. Його вивезли до Москви, де Давиденка понад рік утримували в Лефортівському СІЗО. Так званий Верховний суд Криму почав розгляд його справи у квітні цього року.

Нагадаємо, експерти вашингтонської юридичної компанії Perseus Stategies встановили, що станом на березень цього року кількість політичних в’язнів у Росії перевищувала 230 осіб.


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