Константин Давыденко, фото: ТСН

https://racurs.ua/n122854-ukrainskogo-shpiona-brosili-za-reshetku-na-10-5-let-v-okkupirovannom-krymu.html

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В оккупированном Крыму до 10,5 лет заключения в колонии строгого режима за якобы шпионаж в пользу Украины осудили жителя Донецкой области Константина Давиденко.

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Соответствующий приговор сегодня вынес контролируемый Россией так называемый Верховный суд Крыма, сообщает «Крымская правозащитная группа».

Отмечается, что приговор Давыденко вынес Андрей Палий. Этот судья ранее судил обвиняемого в якобы намерении осуществить на оккупированном полуострове диверсии Евгения Попова.

Судебные заседания по «делу Даниленко» проходили в закрытом режиме. Сторона обвинения требовала 12 лет заключения в колонии.

Давыденко российские силовики задержали в оккупированном Симферополе 11 февраля 2018 года. Его вывезли в Москву, где Давыденко более года удерживали в Лефортовском СИЗО. Так называемый Верховный суд Крыма начал рассмотрение его дела в апреле этого года.

Напомним, эксперты вашингтонской юридической компании Perseus Stategies установили, что по состоянию на март этого года количество политических заключенных в России насчитывало более 230 человек.