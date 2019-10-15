В уряді працюють над питанням подвійного громадянства. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n128098-v-uryadi-pracuut-nad-zakonoproektom-pro-podviyne-gromadyanstvo-v-ukrayini-kuleba.html

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Кабмін має кілька ідей для запровадження подвійного громадянства в Україні.

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Експерти Міністерства закордонних справ наразі працюють над написанням відповідного проекту закону. Про це 15 жовтня під час брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, передає ТСН.

За словами урядовця, питання про надання подвійного громадянства — це «цікава ідея».

У нас в уряді є декілька підходів до того, як має бути впроваджена ідея про подвійне громадянство, мої колеги з МЗС доводять все це до якоїсь цілісної концепції, але для мене зараз найважливіше, що всі дозріли до того, щоб працювати над цим питанням, — зазначив Кулеба.

Віце-прем'єр наголосив, що свого часу з країни виїхали мільйони осіб й уряд хоче «зберегти їхній зв’язок з Україною». Кулеба відзначив, що наразі в Україні існує юридичний статус закордонного українця, однак він не наповнений достатнім змістом.

Нагадаємо, 13 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про спрощений порядок отримання українського громадянства росіянами, які в РФ зазнали переслідувань за політичними переконаннями.