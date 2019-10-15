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В правительстве работают над вопросом двойного гражданства. Фото: ua.news

В правительстве работают над законопроектом о двойном гражданстве в Украине — Кулеба

15 окт 2019, 16:45
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В Кабмине имеют несколько подходов для введения двойного гражданства в Украине.

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Эксперты Министерства иностранных дел работают над написанием соответствующего проекта закона. Об этом 15 октября во время брифинга сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, передает ТСН.

По словам чиновника, вопрос о предоставлении двойного гражданства — это «интересная идея».

У нас в правительстве есть несколько подходов к тому, как должна быть внедрена идея о двойном гражданстве, мои коллеги из МИД доводят все это до какой-то целостной концепции, но для меня сейчас самое важное, что все созрели к тому, чтобы работать над этим вопросом, — отметил Кулеба.

Вице-премьер подчеркнул, что в свое время из страны уехали миллионы человек и правительство хочет «сохранить их связь с Украиной». Кулеба отметил, что сейчас в Украине существует юридический статус зарубежного украинца, однако он не наполнен достаточным содержанием.

Напомним, 13 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о упрощенном порядке получения украинского гражданства россиянами, которые в РФ подверглись преследованиям по политическим убеждениям.


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