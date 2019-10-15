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Ракурс
Американский ракетный эсминец зашел в порт Одессы. Фото: Министерство обороны Украины

Американский ракетный эсминец зашел в порт Одессы (ФОТО, ВИДЕО)

15 окт 2019, 16:30
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Ракетный эсминец «Портер» Военно-морского флота США пришвартовался сегодня у причала одесского порта.

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С начала года это уже седьмой визит «Портера» в Черное моря, дважды корабль заходил в Одессу. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Заход «Портера» в порт Одессы — это плановое мероприятие, направленное на демонстрацию поддержки Вашингтоном свободного судоходства.

Во время пребывания эсминца в Одессе его экипаж проведет учения с украинскими моряками. Предусмотрены также международные спортивные соревнования.

Эсминец «Портер» — это корабль класса «Арли Берк» (Arleigh Burke) ВМС США. Он назван в честь знаменитой офицерской династии. На вооружении эсминца состоят 90 ракетных пусковых установок с крылатыми ракетам «Томагавк».

Эсминец "Портер". Фото: mil.gov.ua

Эсминец "Портер". Фото: mil.gov.ua

Управление ракетами корабля осуществляется системой «Иджис». После модернизации в 2013 году «Портер» также способен нести ракеты SM-3, которые могут использоваться в борьбе с баллистическими ракетами, а также спутниками на орбите.

Напомним, что в феврале в Одессу заходил американский ракетный эсминец «Дональд Кук».

Источник: Ракурс


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