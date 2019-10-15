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В Харькове неизвестные обстреляли трамвай с десятками пассажиров: последствия инцидента. Фото: Нацполиция

В Харькове неизвестные обстреляли трамвай с десятками пассажиров (ФОТО)

15 окт 2019, 16:18
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В Харькове пока неустановленные злоумышленники обстреляли трамвай, в котором находились от 30 до 40 пассажиров, и скрылись с места происшествия.

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Инцидент произошел на проспекте Тракторостроителей, когда транспортное средство двигалось в районе дамбы. У трамвая повреждены двери и два окна. Пострадавших нет, полиция устанавливает личности пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило в полицию вчера в 19.35. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Правоохранители призывают всех пассажиров, которые в тот момент находились в трамвае, связаться с полицией, чтобы дать показания.

По информации Telegram-канала h_saltovka, трамвай, который двигался маршруту № 26, обстреляли из мелкокалиберного оружия.

Последствия инцидента, фото: Национальная полиция

Последствия инцидента, фото: h_saltovka

Последствия инцидента, фото: h_saltovka

Последствия инцидента, фото: h_saltovka

Последствия инцидента, фото: h_saltovka

Напомним, в марте в голландском городе Утрехте обстреляли трамвай, в результате чего несколько человек погибли.

Источник: Ракурс


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