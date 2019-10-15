У Харкові невідомі обстріляли трамвай із десятками пасажирів: наслідки інциденту. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n128097-u-harkovi-nevidomi-obstrilyaly-tramvay-u-kotromu-perebuvaly-ponad-30-pasajyriv-foto.html

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У Харкові наразі невстановлені зловмисники обстріляли трамвай, у котрому перебували від 30 до 40 пасажирів, і зникли з місця події.

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Інцидент стався на проспекті Тракторобудівників, коли транспортний засіб рухався в районі дамби. У трамвая пошкоджені двері та два вікна. Постраждалих немає, поліція встановлює особи пасажирів. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Зазначається, що повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців вчора о 19.35. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ч. 1 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі обставини інциденту встановлюються. Правоохоронці закликають усіх пасажирів, котрі в той момент перебували в трамваї, зв’язатися з поліцією, щоб надати свідчення.

За інформацією Telegram-каналу h_saltovka, трамвай, який рухався маршрутом № 26, обстріляли з дрібнокаліберної зброї.

Нагадаємо, у березні в голландському місті Утрехті обстріляли трамвай, в результаті чого кілька людей загинули.