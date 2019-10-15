НАБУ повідомило про підозру раднику Кличка. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n128094-nabu-povidomylo-pro-pidozru-eks-nardepu-ta-soratnyku-klychka-foto.html

Ракурс

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру в декларуванні недостовірної інформації колишньому народному депутату та раднику мера Києва Віталія Кличка Дмитру Білоцерковцю.

Loading...

Підозра екс-нардепу стосується того, що дружина та новонароджений син політика періодично перебували у матері з метою догляду за дитиною. В документі цього не зазначалося. Як один з елементів доказової бази виступають адреси доставки памперсів. Про це радник мера столиці написав на власній сторінці у Facebook.

Мені видали підозру в недостовірній інформації в декларуванні. Більше, що можна було би висунути мені, навіть з лупою в руках, придумати не змогли, — йдеться у повідомленні.

При цьому сам Білоцерковець зазначає, що порушень в його декларації не було виявлено в ході перевірки Національного агентства з питань запобігання корупції. Дії НАБУ він сприймає як політичне переслідування.

Сприймаю це, як елемент політичного тиску на мера столиці Віталія Кличка, — заявив радник.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції зафіксувало недостовірне декларування десятків мільйонів гривень політиків. Наприклад, нардеп від «Батьківщини» Сергій Тарута «забув» вказати у декларації земельну ділянку та дохід за 2016 рік на суму понад 5,3 млн грн.