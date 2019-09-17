Нардепа Таруту піймали на недостовірному декларуванні. Фото: Таможенный брокер

https://racurs.ua/ua/n126886-nardepa-tarutu-piymaly-na-nedostovirnomu-deklaruvanni-nazk.html

Ракурс

Національне агентство з питань запобігання корупції зафіксувало недостовірне декларування десятків мільйонів гривень політиків.

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Народний депутат від «Батьківщини» Сергій Тарута «забув» у декларації земельну ділянку та дохід за 2016 рік на суму понад 5,3 млн грн. Про це повідомляється у прес-службі НАЗК.

Екс-нардеп від «Відродження» Ігор Шкіря к деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки зазначив недостовірні відомості про дохід дружини та його власний, неправильно вказав вартість автомобілів і не задекларував корпоративні права на низку земельних ділянок, які належать його дружині.

Загалом Шкіря «забув» у декларації майно та доходи на суму понад 64,8 млн грн.

НАЗК збирається повідомити у Нацполіцію та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) про виявлені ознаки кримінальних правопорушень

Як раніше повідомляв «Ракурс», 6 вересня екс-нардепу від «Радикальної партії Олега Ляшка» повідомили про підозру у приховуванні прав на майно вартістю 25,5 млн грн.