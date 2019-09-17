Нардепа Таруту поймали на недостоверном декларировании – НАПК. Фото: Таможенный брокер

https://racurs.ua/n126886-nardepa-tarutu-poymali-na-nedostovernom-deklarirovanii-nazk.html

Ракурс

Национальное агентство по предупреждению коррупции зафиксировало недостоверное декларирование десятков миллионов гривен политиков.

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Народный депутат от «Батькивщины» Сергей Тарута «забыл» в декларации земельный участок и доход за 2016 на сумму более 5,3 млн грн. Об этом сообщается в пресс-службе НАПК.

Экс-нардеп от «Видродження» Игорь Шкиря в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы отметил недостоверные сведения о доходе жены и его собственного, неправильно указал стоимость автомобилей и не задекларировал корпоративные права на ряд земельных участков, принадлежащих его жене.

В общем Шкиря «забыл» в декларации имущество и доходы на сумму более 64,8 млн грн.

НАПК собирается сообщить в Нацполицию и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) о выявленных признаках уголовных преступлений

Как ранее сообщал «Ракурс», 6 сентября экс-нардепу от «Радикальной партии Олега Ляшко» сообщили о подозрении в сокрытии прав на имущество стоимостью 25,5 млн грн.