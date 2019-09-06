Экс-нардепу Скуратовскому объявили о подозрении в сокрытии прав на имущество стоимостью 25,5 млн грн. Фото: facebook

https://racurs.ua/n126446-eks-nardepu-skuratovskomu-obyavili-o-podozrenii-v-sokrytii-prav-na-imuschestvo-stoimostu-25-5-mln.html

Ракурс

Сергею Скуратовскому, который был нардепом парламента 8-го созыва от «Радикальной партии Олега Ляшко» Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в недостоверном декларировании.

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Так, Скуратовский скрыл наличие у его семьи корпоративных прав на три юридических лица, стоимость которых составляет 24 млн грн, пользование автомобилем Mercedes-Benz S450 и нежилое помещение стоимостью 1,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба САП на своей странице в Facebook

Так как местонахождение Скуратовского в настоящее время не установлено, сейчас принимаются меры для его нахождения.

Отмечается, что в марте этого года САП обращалась к Генпрокурору с указанными фактами для внесения представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение Скуратовского к уголовной ответственности.

Как ранее сообщал «Ракурс», полиция объявила Скуратовского в розыск за нападение на сельского голову. Его подозревают в совершении действий, предусмотренных статьями «Умышленное легкое телесное повреждение» (ч. 2 ст. 125 УК Украины), «Побои и истязания» (ч. 1 ст. 126 УК) и «Угроза убийством» (ч. 1 ст. 129 УК).