Екс-нардепу Скуратовському оголосили про підозру у приховуванні прав на майно вартістю 25,5 млн грн. Фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n126446-eks-nardepu-skuratovskomu-ogolosyly-pro-pidozru-u-pryhovuvanni-prav-na-mayno-vartistu-25-5-mln-grn.html

Ракурс

Сергію Скуратовському, який був нардепом парламенту 8-го скликання від «Радикальної партії Олега Ляшка», Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру у недостовірному декларуванні.

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Так, Скуратовський приховав наявність у його родини корпоративних прав на три юридичні особи, вартість яких становить 24 млн грн, користування автівкою Mercedes-Benz S450 та нежитлове приміщення вартістю 1,5 млн грн. Про це повідомляє прес-служба САП на своїй сторінці у Facebook

Так як місцеперебування Скуратовського на теперішній час не встановлено, наразі вживаються заходи для його знаходження.

Зазначається, що у березні цього року САП зверталась до Генпрокурора з зазначеними фактами для внесення подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення Скуратовського до кримінальної відповідальності.

Як раніше повідомляв «Ракурс», поліція оголосила Скуратовського у розшук за напад на сільського голову. Його підозрюють у вчиненні дій, передбачених статтями «Умисне легке тілесне ушкодження» (ч. 2 ст. 125 КК України), «Побої та катування» (ч. 1 ст. 126 КК) і «Погроза вбивством» (ч. 1 ст. 129 КК).