Новини України

ФСБ Росії готувала теракт у військовій частині в Бердичеві. Фото: antikorr.media

https://racurs.ua/ua/n126445-fsb-rosiyi-gotuvala-terakt-u-viyskoviy-chastyni-v-berdychevi.html

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Теракт у Бердичеві Житомирської області мав влаштувати український військовослужбовець, якого завербувала Федеральна служба безпеки Росії. Його метою була одна з місцевих військових частин.

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Завербованим виявився гранатометник 26-ї окремої артилерійської бригади, який проходив службу у військовій частині А3091 в Бердичеві. Про це сьогодні повідомляють «Українські новини» з посиланням на матеріали суду.

Згідно з оприлюдненими матеріалами, 15 квітня цього року військовий без дозволу залишив місце несення служби і вирушив в Росію, де його і затримали співробітники ФСБ. Російські силовики почали погрожувати українцю, внаслідок чого він погодився на співпрацю. Йому було поставлено завдання організувати вибух на території військової частини.

Наприкінці липня підозрюваний повернувся в Україну, але не став здійснювати теракт. Замість цього він подав заяву в правоохоронні органи. Зараз в СБУ ведуть розслідування за фактом його зв’язків з ФСБ РФ.

Нагадаємо, що на початку вересня в Сумській і Житомирській областях СБУ запобігла серії терактів.​