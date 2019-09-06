Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ФСБ Росії готувала теракт у військовій частині в Бердичеві. Фото: antikorr.media

ФСБ Росії готувала теракт у військовій частині в Бердичеві

6 вер 2019, 17:26
999

Теракт у Бердичеві Житомирської області мав влаштувати український військовослужбовець, якого завербувала Федеральна служба безпеки Росії. Його метою була одна з місцевих військових частин.

Loading...

Завербованим виявився гранатометник 26-ї окремої артилерійської бригади, який проходив службу у військовій частині А3091 в Бердичеві. Про це сьогодні повідомляють «Українські новини» з посиланням на матеріали суду.

Згідно з оприлюдненими матеріалами, 15 квітня цього року військовий без дозволу залишив місце несення служби і вирушив в Росію, де його і затримали співробітники ФСБ. Російські силовики почали погрожувати українцю, внаслідок чого він погодився на співпрацю. Йому було поставлено завдання організувати вибух на території військової частини.

Наприкінці липня підозрюваний повернувся в Україну, але не став здійснювати теракт. Замість цього він подав заяву в правоохоронні органи. Зараз в СБУ ведуть розслідування за фактом його зв’язків з ФСБ РФ.

Нагадаємо, що на початку вересня в Сумській і Житомирській областях СБУ запобігла серії терактів.​


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Екс-заступника міністра Гримчака залишили під вартою

Юрія Гримчака, який займав посаду заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, залишили під вартою до жовтня. Чернігівський апеляційний суд відхилив скаргу захисту

Новини України
18:12

Екс-нардепу Скуратовському оголосили про підозру у приховуванні прав на майно вартістю 25,5 млн грн

Екс-нардепу із радикальної партії Сергію Скуратовському Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру у приховуванні наявності прав на майно вартістю 25,5 млн грн

Новини України
17:32
Новини партнерів
Загрузка...