Новости Украины

ФСБ России готовила теракт в воинской части в Бердичеве. Фото: antikorr.media

https://racurs.ua/n126445-fsb-rossii-gotovila-terakt-v-voinskoy-chasti-v-berdicheve.html

Ракурс

Теракт в Бердичеве Житомирской области должен был устроить украинский военнослужащий, которого завербовала Федеральная служба безопасности России. Его целью была одна из местных воинских частей.

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Завербованным оказался гранатометчик 26-й отдельной артиллерийской бригады, который проходил службу в воинской части А3091 в Бердичеве. Об этом сегодня сообщают «Українські новини» со ссылкой на материалы суда.

Согласно обнародованным материалам, 15 апреля этого года военный без разрешения покинул место несения службы и отправился в Россию, где его и задержали сотрудники ФСБ. Российские силовики начали угрожать украинцу, вследствие чего он согласился на сотрудничество. Ему была поставлена задача организовать взрыв на территории воинской части.

В конце июля подозреваемый вернулся в Украину, но не стал совершать теракт. Вместо этого он подал заявление в правоохранительные органы. Сейчас в СБУ ведут расследование по факту его связей с ФСБ РФ.

Напомним, что в начале сентября в Сумской и Житомирской областях СБУ предотвратила серию терактов.​