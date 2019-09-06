Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
День рождения Андреевского спуска: в Киеве проведут бесплатные экскурсии. Фото: Цензор.НЕТ

День рождения Андреевского спуска: в Киеве проведут бесплатные экскурсии (СПИСОК)

6 сен 2019, 16:53
999

Андреевский спуск в Киеве завтра​ отметит свой день рождения и подарит гостям и жителям столицы ряд бесплатных экскурсий. Мероприятия будут проводиться Всеукраинской ассоциацией гидов в режиме non-stop.

Loading...

С 7 по 8 сентября для всех желающих будут организованы экскурсии по ознакомлению с историей Киева и самого Андреевского спуска. В частности, участникам экскурсий поведают легенды о старинной части города.

Расписание на 7 сентября:

  • 11.00 — экскурсия «Истории любви и Андреевский спуск», начало возле памятника Проне Прокоповне и Голохвастову;
  • 12.00 — экскурсия «Будни Андреевского спуска сквозь века», начало у памятника Проне Прокоповне и Голохвастову;
  • 13.00 — экскурсия «Прогулка по окраине Андреевского», начало у памятника Проне Прокоповне и Голохвастову;
  • 14.00 — экскурсия «Прогулка в стиле XIX века», начало у ступенек Андреевской церкви;
  • 15.00 — экскурсия «Миры Андреевского спуска (мировоззренческо-исторический очерк)», начало у Национального музея истории Украины;
  • 16.00 — экскурсия «Сказки и легенды старого града», начало у входа в Михайловский собор (слева);
  • 17.00 — экскурсия «Контрактовая площадь», начало у фонтана «Самсон».

Расписание на 8 сентября:

  • 11.00 — экскурсия «Киев легендарный», начало — ступени Андреевской церкви;
  • 12.00 — экскурсия «Андреевский спуск: пробежаться сквозь века», начало возле ступенек Старокиевской горы со стороны улицы Владимирской;
  • 13.00 — экскурсия «Старокиевская гора», начало у ступеней Старокиевской горы с улицы Владимирской);
  • 14.00 — экскурсия «Княжеские тени Андреевского спуска», начало — ступени Андреевской церкви;
  • 15.00 — экскурсия «От носа Гоголя до Алисы в Зазеркалье», начало — улица Десятинная, 13;
  • 16.00 — экскурсия «Княжеские тени Андреевского спуска», начало — ступени Андреевской церкви;
  • 17.00 — экскурсия «Прогулка по окраине Андреевского», начало у памятника Проне Прокоповне и Голохвастову.

Напомним,​ что в течение 2018 года столицу Украины посетили почти 2 млн иностранцев. В тоже время количество внутренних туристов превышает число иностранных почти на 1 млн.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Экс-нардепу Скуратовскому объявили о подозрении в сокрытии прав на имущество стоимостью 25,5 млн грн

Экс-нардепу из радикальной партии Сергею Скуратовскому Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в сокрытии наличия прав на имущество стоимостью 25,5 млн грн

Новости Украины
17:32
Новости партнеров
Загрузка...