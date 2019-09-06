День рождения Андреевского спуска: в Киеве проведут бесплатные экскурсии. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n126444-den-rojdeniya-andreevskogo-spuska-v-kieve-provedut-besplatnye-ekskursii-spisok.html

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Андреевский спуск в Киеве завтра​ отметит свой день рождения и подарит гостям и жителям столицы ряд бесплатных экскурсий. Мероприятия будут проводиться Всеукраинской ассоциацией гидов в режиме non-stop.

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С 7 по 8 сентября для всех желающих будут организованы экскурсии по ознакомлению с историей Киева и самого Андреевского спуска. В частности, участникам экскурсий поведают легенды о старинной части города.

Расписание на 7 сентября:

11.00 — экскурсия «Истории любви и Андреевский спуск», начало возле памятника Проне Прокоповне и Голохвастову;

12.00 — экскурсия «Будни Андреевского спуска сквозь века», начало у памятника Проне Прокоповне и Голохвастову;

13.00 — экскурсия «Прогулка по окраине Андреевского», начало у памятника Проне Прокоповне и Голохвастову;

14.00 — экскурсия «Прогулка в стиле XIX века», начало у ступенек Андреевской церкви;

15.00 — экскурсия «Миры Андреевского спуска (мировоззренческо-исторический очерк)», начало у Национального музея истории Украины;

16.00 — экскурсия «Сказки и легенды старого града», начало у входа в Михайловский собор (слева);

17.00 — экскурсия «Контрактовая площадь», начало у фонтана «Самсон».

Расписание на 8 сентября:

11.00 — экскурсия «Киев легендарный», начало — ступени Андреевской церкви;

12.00 — экскурсия «Андреевский спуск: пробежаться сквозь века», начало возле ступенек Старокиевской горы со стороны улицы Владимирской;

13.00 — экскурсия «Старокиевская гора», начало у ступеней Старокиевской горы с улицы Владимирской);

14.00 — экскурсия «Княжеские тени Андреевского спуска», начало — ступени Андреевской церкви;

15.00 — экскурсия «От носа Гоголя до Алисы в Зазеркалье», начало — улица Десятинная, 13;

16.00 — экскурсия «Княжеские тени Андреевского спуска», начало — ступени Андреевской церкви;

17.00 — экскурсия «Прогулка по окраине Андреевского», начало у памятника Проне Прокоповне и Голохвастову.

Напомним,​ что в течение 2018 года столицу Украины посетили почти 2 млн иностранцев. В тоже время количество внутренних туристов превышает число иностранных почти на 1 млн.