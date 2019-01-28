Иностранные туристы в Киеве: стало известно, граждане каких стран чаще всего посещают столицу Украины (ИНФОГРАФИКА)

Иностранные туристы в Киеве: стало известно, граждане каких стран чаще всего посещают столицу Украины. Фото: Новое Время

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Среди иностранных туристов Киев пользовался популярностью в прошлом году. Так, в течение 2018 года столицу Украины посетило почти 2 млн иностранцев.

Наибольшей популярностью Киев пользуется у граждан Израиля, Беларуси, США и Германии, сообщил председатель управления туризма Киевской горгосадминистрации Антон Тараненко в Facebook.

Тараненко отметил, что после проведения в Киеве финала Лиги Чемпионов, столицу Украины стали чаще посещать граждане Испании. Туристический поток из страны Пиренейского полуострова возрос в два раза. Также Тараненко отметил, что на данный момент количество туристов из европейских стран на 5% превышает количество туристов из стран СНГ.

Популярность Киев приобретает и среди туристов из Азии. Постепенно увеличивается турпоток путешественников из Китая, Индии и ОАЭ.

В тоже время количество внутренних туристов превышает количество иностранных почти на 1 млн. Согласно данным, в 2018 году Киев посетили около 3 млрд украинских путешественников.