Кличко попал в больницу в Австрии. Фото: КМДА

https://racurs.ua/n117400-klichko-popal-v-bolnicu-v-avstrii.html

Racurs.ua

Виталий Кличко попал в больницу в Австрии. Он проходит медицинское обследование в клинике в Санкт-Иоганн-ин-Тироль, куда политик был доставлен после окончания экономического форума в Давосе.

У Кличко произошло обострение последствий старой травмы спины. Операцию политику не делали, сообщила в комментарии LIGA.net пресс-секретарь Оксана Зиновьева.

Отмечается, что травма не связана с лыжной прогулкой.

Сообщается, что Кличко решил отложить рабочий визит в Осло. Информации о возвращении к обязанностям мэра Киева нет.

Серьезную травму Кличко получил во время разминки в 2007 году. Украинский боксер готовился к бою американским спортсменом Джамилом Макклайном, который должен был состояться в Мюнхене. Однако, бой пришлось отложить. Кличко перенес сложную операцию.