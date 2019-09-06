День народження Андріївського узвозу: в Києві проведуть безкоштовні екскурсії. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n126444-den-narodjennya-andriyivskogo-uzvozu-v-kyievi-provedut-bezkoshtovni-ekskursiyi-spysok.html

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Андріївський узвіз у Києві завтра відзначить свій день народження і подарує гостям та жителям столиці безліч безкоштовних екскурсій. Заходи проводитимуться Всеукраїнською асоціацією гідів у режимі non-stop.

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Із 7 по 8 вересня для всіх охочих буде організовано екскурсії по ознайомленню з історією Києва та самого Андріївського узвозу. Зокрема, учасникам екскурсій повідають легенди про стару частину міста.

Розклад на 7 вересня:

11.00 — екскурсія «Історії кохання й Андріївський узвіз», початок біля пам’ятника Проні Прокопівні та Голохвастову;

12.00 — екскурсія «Будні Андріївського узвозу крізь століття», початок біля пам’ятника Проні Прокопівні та Голохвастову;

13.00 — екскурсія «Прогулянка околицею Андріївського», початок біля пам’ятника Проні Прокопівні та Голохвастову;

14.00 — екскурсія «Прогулянка в стилі XIX століття», початок біля сходів Андріївської церкви;

15.00 — екскурсія «Світи Андріївського узвозу (світоглядно-історичний нарис)», початок біля Національного музею історії України;

16.00 — екскурсія «Казки і легенди старого граду», початок біля входу в Михайлівський собор (зліва);

17.00 — екскурсія «Контрактова площа», початок біля фонтану «Самсон».

Розклад на 8 вересня:

11.00 — екскурсія «Київ легендарний», початок — сходи Андріївської церкви;

12.00 — екскурсія «Андріївський узвіз: пробігтися крізь століття», початок біля сходів Старокиївської гори з боку вулиці Володимирської;

13.00 — екскурсія «Старокиївська гора», початок біля сходинок Старокиївської гори із вулиці Володимирської);

14.00 — екскурсія «Княжі тіні Андріївського узвозу», початок — сходи Андріївської церкви;

15.00 — екскурсія «Від носа Гоголя до Аліси у Задзеркаллі», початок — вулиця Десятинна, 13;

16.00 — екскурсія «Княжі тіні Андріївського узвозу», початок — сходи Андріївської церкви;

17.00 — екскурсія «Прогулянка околицею Андріївського», початок біля пам’ятника Проні Прокопівні та Голохвастову.

Нагадаємо, що впродовж 2018 року столицю України відвідали майже 2 млн іноземців. Водночас кількість внутрішніх туристів перевищує число іноземних майже на 1 млн.