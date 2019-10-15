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НАБУ сообщило о подозрении советнику Кличко. Фото: Цензор.НЕТ

НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу и соратнику Кличко (ФОТО)

15 окт 2019, 16:14
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Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении в декларировании недостоверной информации бывшему народному депутату и советнику мэра Киева Виталия Кличко Дмитрию Белоцерковцу.

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Подозрение экс-нардепу касается того, что жена и новорожденный сын политика периодически находились у матери с целью ухода за ребенком. В документе этого не отмечалось. Как один из элементов доказательной базы выступают адреса доставки памперсов. Об этом советник мэра столицы написал на своей странице в Facebook.

Мне выдали подозрение в недостоверной информации в декларировании. Больше, что можно было бы предъявить мне, даже с лупой в руках, придумать не смогли, — говорится в сообщении.

При этом сам Белоцерковец отмечает, что нарушения в его декларации не были выявлены в ходе проверки Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Действия НАБУ он воспринимает как политическое преследование.

Воспринимаю это как элемент политического давления на мэра столицы Виталия Кличко, — заявил советник.

НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу. Фото: Дмитрий Белоцерковец в Facebook

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции зафиксировало недостоверное декларирование десятков миллионов гривен политиков. Например, нардеп от «Батькивщины» Сергей Тарута «забыл» указать в декларации земельный участок и доход за 2016 год на сумму свыше 5,3 млн грн.

Источник: Ракурс


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