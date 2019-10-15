Новый год: сколько дней будут отдыхать украинцы. Фото: Капитал

https://racurs.ua/n128093-novyy-god-skolko-dney-budut-otdyhat-ukraincy.html

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Новогодние праздники 2020 года принесут украинцам дополнительные выходные. Работодателям рекомендовано предоставить отдых сотрудникам с воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января.

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Об этом говорится в проекте распоряжения Кабинета министров Украины № 7-р, обнародованном на правительственном портале.

Рабочий день 30 декабря рекомендовано перенести на субботу, 21 декабря. Последний день 2019 года — 31 декабря — предложено сделать выходным за счет введения рабочего дня в субботу, 28 декабря. Таким образом украинские граждане получат четыре выходных дня подряд.

В правительства также рекомендуют перенести рабочий день 6 января, на субботу, 11 января. Таким образом на рождественские праздники жители Украины получат четыре выходных дня подряд — с субботы, 4 января, по вторник, 7 января.

Кроме того, в декабре 2019 года ожидается дополнительный выходной 25 числа. В этот день в Украине отмечают католическое Рождество.

Варианты переноса рабочих дней на новогодние праздники чиновники еще обсуждают. Сроки утверждения распоряжения пока неизвестны.

Между тем напомним, что вчера, 14 октября, отмечался День защитника Украины. По случаю праздника у украинцев был дополнительный выходной.