Синоптики существенных осадков не обещают. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n128092-pogoda-v-ukraine-na-16-oktyabrya-sinoptiki-naobeschali-teplo-i-predupredili-o-tumane-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 16 октября ожидается сухая и теплая. Ночью и утром в центре, на юге, востоке и в Карпатских горах туман, видимость 200−500 м.

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Столбики термометров ночью покажут от 5° в западных областях до 11° выше нуля в южных регионах. Днем погода тоже будет радовать теплом — 17−24° по Цельсию. Ветер южный, восточный и юго-восточный 3−8 м/с. Об этом сегодня сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 16 октября ожидается теплая и солнечная. Температура воздуха ночью 8−10° тепла, а днем 21−23° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки синоптики спрогнозировали хорошую погоду, без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут 5−7° тепла, днем 21−23° выше нуля по Цельсию.

В Одессе завтра горожан и гостей курортного города будет радовать сухая и солнечная погода. Ночью температура воздуха 9−11° тепла, днем воздух прогреется до 17−19° тепла.

В Днепре в среду Гидрометцентр обещает тепло. Ночью температура воздуха 7−9° тепла, а днем 20−22° с выше нуля.

В Харькове в завтрашний рабочий день и дальше ожидается «бабье лето». Ночью температура воздуха 8−10° тепла, днем 20−22° выше нуля.

В Карпатах 16 октября существенных осадков не обещают, прогнозируют солнечную погоду. Температура воздуха ночью 5−9° тепла, днем 21−24° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 16 октября ожидается спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, 15 октября украинские синоптики обещали теплую и сухую погоду. Днем в Украине прогнозировали 19−24° тепла по Цельсию.