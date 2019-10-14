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Осадки в Украине 15 октября не ожидаются, фото: «Ракурс»
Погода в Украине на 15 октября: без осадков, местами туманы (КАРТА)https://racurs.ua/n128055-pogoda-v-ukraine-na-15-oktyabrya-bez-osadkov-mestami-tumany-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 15 октября будет сухой и теплой. Температура ночью составит 5−10°, на побережье Черного моря — до 13°. Днем в Украине — 19−24°.
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Ночью и утром в южной части, центральных, местами восточных областях и в Карпатах — туман. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
В Киеве 15 октября столбики термометров ночью опустятся до 8−10°, днем поднимутся до 21−23°. Ветер южный, 3−8 м/с.
Во Львове температура воздуха ночью составит 5−7°, днем — 21−23°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.
В Одессе температура ночью опустится до 9−11°, днем — поднимется до 17−19°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.
В Днепре термометры ночью покажут 7−9°, днем — 20−22°. Ветер южный, 3−8 м/с.
В Харькове синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 8−10°, днем — 20−22°. Ветер западный, 3−8 м/с.
На Закарпатье ночью температура составит 7−9°, днем — 22−24°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.
Геомагнитная обстановка в Киеве 15 октября будет достаточно спокойной. Ожидать стоит только небольших возмущений, преимущественно в первой половине суток.
Напомним, ноябрь в 2018 году был самым холодным в Киеве в XXI веке.
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