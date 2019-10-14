Опади в Україні 15 жовтня не очікуються, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n128055-pogoda-v-ukrayini-na-15-jovtnya-bez-opadiv-podekudy-tumany-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 15 жовтня буде сухою та теплою. Температура вночі становитиме 5−10°, на узбережжі Чорного моря — до 13°. Вдень в Україні — 19−24°.

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Вночі та вранці у південній частині, центральних, подекуди східних областях та в Карпатах — туман. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві 15 жовтня стовпчики термометрів вночі опустяться до 8−10°, вдень піднімуться до 21−23°. Вітер південний, 3−8 м/с.

У Львові температура повітря вночі становитиме 5−7°, вдень — 21−23°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

В Одесі температура вночі опуститься до 9−11°, вдень — підніметься до 17−19°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

У Дніпрі термометри вночі покажуть 7−9°, вдень — 20−22°. Вітер південний, 3−8 м/с.

У Харкові синоптики прогнозують температуру повітря вночі 8−10°, вдень — 20−22°. Вітер західний, 3−8 м/с.

На Закарпатті вночі температура становитиме 7−9°, вдень — 22−24°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 15 жовтня буде досить спокійним. Очікувати варто лише на невеликі збурення, переважно в першій половині доби.

Нагадаємо, листопад у 2018 році був найхолоднішим у Києві у XXI столітті.