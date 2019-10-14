У Києві відбувається акція «На капітуляції», фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n128054-ni-kapitulyaciyi-kolona-uchasnykiv-marshu-veteraniv-diyshla-do-maydanu-nezalejnosti.html

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Колона учасників маршу «Ні капітуляції», котрі виступають проти реалізації так званої «Формули Штайнмаєра», дійшла до Майдану Незалежності.

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Там наразі відбувається віче. Про це повідомляє «Громадське».

Колона о 16.00 вирушила від столичного парку імені Тараса Шевченка до Бессарабської площі, після чого пішла на Майдан Незалежності.

За словами організаторів, в акції беруть участь 15 тис. людей.

Учасники акції скандують «Дякую!» захисникам України та висловлюють протести «проти капітуляції».

Після Майдану Незалежності активісти планують вирушити до Офісу президента. Зокрема, вони вимагають відставки очільника цього відомства Андрія Богдана.

Нагадаємо, сьогодні в Києві також відбувся марш на підтримку учасника АТО нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого в Італії до 24 років ув’язнення за нібито причетність до вбивства у травні 2014 року мінометним вогнем італійського журналіста Андреа Рокеллі.