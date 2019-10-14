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В Киеве проходит акция «На капитуляции», фото: «Громадське»

«Нет капитуляции»: колонна участников марша ветеранов дошла до Майдана Независимости (ТРАНСЛЯЦИЯ)

14 окт 2019, 18:25
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Колонна участников марша «Нет капитуляции», которые выступают против реализации так называемой «Формулы Штайнмайера», дошла до Майдана Независимости.

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Там сейчас происходит вече. Об этом сообщает «Громадське».

Колонна в 16.00 отправилась от столичного парка имени Тараса Шевченко до Бессарабской площади, после чего пошла на Майдан Независимости.

По словам организаторов, в акции принимают участие 15 тыс. человек.

Участники акции скандируют «Спасибо!» защитникам Украины и выражают протесты «против капитуляции».

После Майдана Независимости активисты планируют отправиться к Офису президента. В частности, они требуют отставки главы этого ведомства Андрея Богдана.

Напомним, сегодня в Киеве также прошел марш в поддержку участника АТО нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного в Италии до 24 лет заключения за якобы причастность к убийству в мае 2014 года минометным огнем итальянского журналиста Андреа Рокелле.


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999

«Нет капитуляции»: колонна участников марша ветеранов дошла до Майдана Независимости (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Колонна участников акции «Нет капитуляции», которая отправилась из парка имени Тараса Шевченко в Киеве, дошла до Майдана Независимости, где происходит вече

Новости Украины
18:25
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