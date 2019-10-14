Новости Украины

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В Киеве прошел митинг в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца Маркива. Фото: Факты

В Киеве прошел митинг в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца Маркива (ВИДЕО)

14 окт 2019, 12:57
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Марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардийца Виталия Маркива проходил сегодня в центре Киева. Участники митинга пришли к Министерству иностранных дел с плакатами «Италия, услышь», «Свободу Маркиву» и «Маркив не виноват».

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Всего в акции принимали участие несколько десятков активистов, среди которых и жена Маркива. Она потребовала, чтобы Украина признала ее супруга политзаключенным.

Главная цель акции протеста — добиться справедливого суда над украинским бойцом Нацгвардии. Под зданием МИД Украины они потребовали активизации процесса его освобождения. Они передали в ведомство запрос МИД о том, как движется вопрос подачи апелляции в итальянский суд.

После этого колонна отправилась к посольству Италии в Украине.

Напомним, 12 августа суд итальянского города Павия приговорил к 24 годам заключения украинского нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в якобы причастности к убийству в мае 2014 года минометным огнем итальянского журналиста Андреа Рокелли, который находился на контролируемой тогда боевиками территории Донбасса.

В Министерстве внутренних дел заявили, что помогут обжаловать в апелляционном суде приговор участнику АТО нацгвардейцу Виталию Маркиву.

Источник: Ракурс


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