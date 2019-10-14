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Ракурс
Тайфун "Хагибис" забрал жизни почти 40 человек в Японии. Фото: Reuters

Тайфун «Хагибис» забрал жизни почти 40 человек в Японии (ФОТО)

14 окт 2019, 12:27
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​Тайфун «Хагибис» не отступает от Японии и продолжает наносить невероятный ущерб стране. По последним данным, в результате стихии погибли 37 человек.

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По данным телеканала ТВЅ, по меньшей мере 13 человек считаются пропавшими без вести. Еще около 200 человек получили различные травмы в результате стихии.

В пострадавших от стихии районах спасатели начали восстанавливать инфраструктуру, им в этом помогают военные.

Тайфун "Хагибис" забрал жизни почти 40 человек в Японии. Фото: Reuters

Сложной ситуация остается в Токио и соседних японских префектурах, где без электричества остались свыше 50 тыс. жилых домов. Кроме того, свыше 130 тыс. квартир и домов остались без водоснабжения.

Тайфун "Хагибис" забрал жизни почти 40 человек в Японии. Фото: Reuters

Местные власти в течение сегодняшнего дня планируют восстановить работу железнодорожного транспорта. Крупнейшие аэропорты страны уже работают в обычном режиме.

Напомним, острова Хонсю тайфун «Хагибис» достиг 12 октября.

Источник: Ракурс


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