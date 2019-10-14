Тайфун "Хагібіс" забрав життя майже 40 людей в Японії. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n128044-tayfun-hagibis-zabrav-jyttya-mayje-40-ludey-v-yaponiyi-foto.html

Ракурс

​Тайфун «Хагібіс» не відступає від Японії і продовжує завдавати неймовірної шкоди країні. За останніми даними, в результаті стихії загинули 37 людей.

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По даними телеканалу ТВЅ, щонайменше 13 осіб вважаються зниклими безвісти. Ще близько 200 осіб отримали різні травми в результаті стихії.

У постраждалих від стихії районах рятувальники почали відновлювати інфраструктуру, їм у цьому допомагають військові.

Складною ситуація залишається в Токіо і сусідніх японських префектурах, де без електрики залишилися понад 50 тис. житлових будинків. Крім того, понад 130 тис. квартир і будинків залишилися без водопостачання.

Місцева влада протягом сьогоднішнього дня планує відновити роботу залізничного транспорту. Найбільші аеропорти країни вже працюють в звичайному режимі.

Нагадаємо, острова Хонсю тайфун «Хагібіс» досяг 12 жовтня.