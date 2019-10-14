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Санкції проти Росії за використання хімічної зброї продовжили на рік. Фото: РИА Новости

Санкції проти Росії за використання хімічної зброї продовжили на рік

14 жов 2019, 11:42
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Санкції проти Росії за використання хімічної зброї продовжено на рік — до 16 жовтня 2020 року. Таке рішення сьогодні озвучили в Раді Європи.

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У прес-релізі РЄ говориться, що обмежувальні заходи були введені за використання хімічної зброї в Сирії, а також за хімічну атаку в британському Солсбері, де були отруєні колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його дочка.

Наголошується, що санкції включають заборону на поїздки в Європейський Союз, а також заморожування активів осіб і підприємств, які мають відношення до застосування чи поширення хімічної зброї.

Обмежувальні заходи були продовжені проти чотирьох осіб, які пов’язані з хімічною атакою в Солсбері. Ще п’ять осіб, які потрапили в санкційний список, мають відношення до розробки хімзброї.

Нагадаємо, що у вересні Європейський Союз ухвалив рішення ще на шість місяців продовжити санкції проти осіб і компаній, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Джерело: Ракурс


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