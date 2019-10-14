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Google присвятив дудл фізику, відкриття якого призвело до народження кіно. Фото: Вікіпедія

Google присвятив дудл фізику, відкриття якого призвело до народження кіно (ФОТО)

14 жов 2019, 11:10
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Новий дудл пошукової системи Google присвячений бельгійському фізику Жозефу Плато, який 14 жовтня відзначив би 218-й день народження. Вчений прославився тим, що ізорів страбоскоп.

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Дудл зображений у вигляді кола, всередині якого від сковорідок відскакують млинці, які «хочут» потрапити на тарілку. Таким чином, рух сковорідок нагадує кружляння в стробоскопі.

Google присвятив дудл фізику, відкриття якого призвело до народження кіно. Скріншот: Google

Свій найголовніший пристрій Плато винайшов в 1832 році. Тоді стробоскоп складався з двох дисків, що оберталися в протилежних напрямках. Коли людина дивилася в пристрій, вона бачила танцюриста в русі. Колеги Плато впевнені, що популярність стробоскопа призвела до народження кіно.

Помер Плато у вересні 1883 року у віці 81 рік.

Нагадаємо, 16 червня Googlе створив анімований дудл до Дня батька, який відзначався в ряді країн. Користувачам комп’ютерів пропонувалося натиснути на три кнопки, кожна з яких запускала для перегляду окремий мультфільм про селезні з каченятами.

Джерело: Ракурс


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