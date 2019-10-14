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Ракурс
Google посвятил дудл физику, открытие которого привело к рождению кино. Фото: Википедия

Google посвятил дудл физику, открытие которого привело к рождению кино (ФОТО)

14 окт 2019, 11:10
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Новый дудл поисковой системы Google посвящен бельгийскому физику Жозефу Плато, который 14 октября отметил бы 218-й день рождения. Ученый прославился тем, что изорел страбоскоп.

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Дудл изображен в виде круга, внутри которого от сковородок отскакивают блины, которые «хотят» попасть на тарелку. Таким образом, движение сковородок напоминает кружение в стробоскопе.

Google посвятил дудл физику, открытие которого привело к рождению кино. Скриншот: Google

Свое самое главное устройство Плато изобрел в 1832 году. Тогда стробоскоп состоял из двух дисков, вращавшихся в противоположных направлениях. Когда человек смотрел в устройство, он видел танцора в движении. Коллеги Плато уверены, что популярность стробоскопа привела к рождению кино.

Скончался Плато в сентябре 1883 года в возрасте 81 год.

Напомним, 16 июня Googlе создал анимированный дудл ко Дню отца, который отмечался в ряде стран. Пользователям компьютеров предлагалось нажать на три кнопки, каждая из которых запускала для просмотра отдельный мультфильм о селезне с утятами.

Источник: Ракурс


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