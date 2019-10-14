Свитолина официально пробилась на Итоговый турнир WTA. Фото: WTA

https://racurs.ua/n128041-svitolina-oficialno-probilas-na-itogovyy-turnir-wta.html

Ракурс

Элина Свитолина, лучшая теннисистка Украины, квалифицировалась на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA). Таким образом, она третий раз подряд выступит на соревнованиях среди лучших теннисисток по итогам сезона.

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Свитолина стала седьмой участницей престижных соревнований. До нее путевки на Итоговый чемпионат получили Эшли Барти, Каролина Плишкова, Симона Халеп, Бьянка Андрееску, Наоми Осака и Петра Квитова, сообщает официальный сайт WTA.

Сама спортсменка заявила, что данные соревнования «занимают особое место в ее сердце». Напомним, что именно Свитолина выиграла Итоговый турнир в прошлом году.

Я в большом восторге, что прошла квалификацию на свой третий WTA Finals, и я с нетерпением жду своей первой поездки в Шэньчжэнь, — сказала она.

Итоговый турнир в этом году пройдет с 27 октября по 3 ноября в китайском Шэньчжэне.

Напомним, что Илья Марченко, вторая ракетка Украины, победил на турнире ATP в столице Казахстана Нур-Султане. ​