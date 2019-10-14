Світоліна офіційно пробилася на Підсумковий турнір WTA. Фото: WTA

https://racurs.ua/ua/n128041-svitolina-oficiyno-probylasya-na-pidsumkovyy-turnir-wta.html

Ракурс

Еліна Світоліна, найкраща тенісистка України, кваліфікувалася на Підсумковий турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA). Таким чином, вона втретє поспіль виступить на змаганнях серед кращих тенісисток за підсумками сезону.

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Світоліна стала сьомою учасницею престижних змагань. До неї путівки на Підсумковий чемпіонат отримали Ешлі Барті, Кароліна Плішкова, Сімона Халеп, Бьянка Андрееску, Наомі Осака і Петра Квітова, повідомляє офіційний сайт WTA.

Сама спортсменка заявила, що дані змагання «займають особливе місце в її серці». Нагадаємо, що саме Світоліна виграла Підсумковий турнір в минулому році.

Я в захваті, що пройшла кваліфікацію на свій третій WTA Finals, і я з нетерпінням чекаю своєї першої поїздки в Шеньчжень, — сказала вона.

Підсумковий турнір цього року пройде з 27 жовтня по 3 листопада в китайському Шеньчжені.

Нагадаємо, що Ілля Марченко, друга ракетка України, переміг на турнірі ATP в столиці Казахстану Нур-Султані. ​