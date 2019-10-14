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Стрілянина в Києві: загиблим виявився відомий кавказький активіст. Фото: 24 канал

Стрілянина в Києві: загиблим виявився відомий кавказький активіст

14 жов 2019, 10:00
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З’явилися нові подробиці резонансного вбивства в центрі Києва, яке сталося ввечері неділі, 13 жовтня. За уточненими даними, тут вбили кавказького активіста Арслана Гусейнова.

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Як повідомив на своїй сторінці у Facebook колишній народний депутат України Ігор Мосійчук, загиблий належав до руху «кавказького антикремлівського опору».

За словами екс-нардепа, чоловіка вбили «московські агенти». Також Мосійчук висловив невдоволення тим, що в столиці України відбуваються такі події.

У мене питання до керівництва СБУ та ГПУ: чому на шостому році війни в Україні і зокрема в Києві кремлівська агентура вільно вбиває своїх ворогів? — написав Мосейчук.

За даними спільноти dtp.kiev.ua, стрілянину відкрили двоє чоловіків кавказької зовнішності. За інформацією журналістів, злочинці зникли на чорному Toyota Camry. В місті ввели план «Сирена».

Нагадаємо, що невідомі відкрили стрілянину біля офісної будівлі по вулиці Дегтярівській.

Джерело: Ракурс


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