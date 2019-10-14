У Києві відбудеться марш на честь День захисника України: анонс заходів. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n128039-u-kyievi-vidbudetsya-marsh-na-chest-den-zahysnyka-ukrayiny-anons-zahodiv.html

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День захисника України відзначається сьогодні, 14 жовтня. Цього дня вітають військовослужбовців, а також проводять марші.

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Окрім Дня захисника України сьогодні святкують День українського козацтва, День створення Української повстанської армії та православне свято Покрови Богородиці.

Сьогодні в Києві відбудеться марш «Ні капітуляції!» і хода націоналістів «Захистимо українську землю!». Крім того, в Києві пройде мітинг на підтримку засудженого в Італії військового Нацгварції Віталія Марківа.

Акція «Ні капітуляції!» розпочнеться о 16.00 в парку ім. Т. Г. Шевченко.

Марш на честь створення УПА розпочнеться о 13.00 з мітингу біля пам’ятника в парку Тараса Шевченка. Після цього колона учасників пройде маршем по центру Києва.

Акція на підтримку Марківа розпочнеться об 11.00 на Михайлівській площі.

Нагадаємо, що День захисника України у Києві та інших містах країни може супроводжуватися провокаціями. Про це заявили в Службі безпеки України, Міністерстві внутрішніх справ і Раді національної безпеки і оборони.