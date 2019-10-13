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День защитника Украины: силовики предупредили о возможных провокациях. Фото: Факты
День защитника Украины: силовики предупредили о возможных провокацияхhttps://racurs.ua/n128031-den-zaschitnika-ukrainy-siloviki-predupredili-o-vozmojnyh-provokaciyah.htmlРакурс
День защитника Украины в Киеве и других городах страны может сопровождаться провокациями. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, Министерстве внутренних дел и Совете национальной безопасности и обороны.
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В совместном заявлении глав ведомств говорится, 14 октября правоохранительные органы «будут действовать строго и внимательно».
Завтра — день памяти и уважения, он не может и не должен стать днем раскола и слабости… Этот день должен пройти мирно и достойно. Не позволяйте никому манипулировать вами, использовать вас «в темную», нести деструкцию. Слишком много погибло воинов и защитников Украины, чтобы сейчас мы позволили врагу использовать распри внутри страны в его имперских целях, — говорится в заявлении.
Силовые структуры заявили, что готовы обеспечить право на мирные собрания и рассчитывают на бдительность участников массовых акций.
Общий враг никуда не делся — вы, как и мы, должны понимать, что возможны любые провокации, — добавили в ведомствах.
14 октября в Киеве запланирован марш «Нет капитуляции», во время которого митингующие будут требовать от президента Украины Владимира Зеленского не применять «формулу Штайнмайера».
Напомним, что 6 октября под Офисом президента прошла многотысячная акция протеста в Киеве «Остановим капитуляцию».
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