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День защитника Украины: силовики предупредили о возможных провокациях. Фото: Факты

День защитника Украины: силовики предупредили о возможных провокациях

13 окт 2019, 19:20
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День защитника Украины в Киеве и других городах страны может сопровождаться провокациями. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, Министерстве внутренних дел и Совете национальной безопасности и обороны.

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В совместном заявлении глав ведомств говорится, 14 октября правоохранительные органы «будут действовать строго и внимательно».

Завтра — день памяти и уважения, он не может и не должен стать днем ​​раскола и слабости… Этот день должен пройти мирно и достойно. Не позволяйте никому манипулировать вами, использовать вас «в темную», нести деструкцию. Слишком много погибло воинов и защитников Украины, чтобы сейчас мы позволили врагу использовать распри внутри страны в его имперских целях, — говорится в заявлении.

Силовые структуры заявили, что готовы обеспечить право на мирные собрания и рассчитывают на бдительность участников массовых акций.

Общий враг никуда не делся — вы, как и мы, должны понимать, что возможны любые провокации, — добавили в ведомствах.

14 октября в Киеве запланирован марш «Нет капитуляции», во время которого митингующие будут требовать от президента Украины Владимира Зеленского не применять «формулу Штайнмайера».

Напомним, что 6 октября под Офисом президента прошла многотысячная акция протеста в Киеве «Остановим капитуляцию».

Источник: Ракурс


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