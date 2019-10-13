США срочно эвакуируют военных из Сирии: названа причина. Фото: CNN

https://racurs.ua/n128030-ssha-srochno-evakuiruut-voennyh-iz-sirii-nazvana-prichina.html

Ракурс

Военная операция Турции в Сирии заставила руководство Соединенных Штатов Америки вывести свои войска с этой страны. По решению руководства силовых ведомств, из Сирии выведут тысячу американских солдат.

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Как рассказал в интервью CBS министр обороны США Марк Эспер, солдат будут выводить как можно скорее и безопаснее. Причиной тому стало решение Турции расширить географию своей операции в Сирии.

По словам американского министра, в Пентагоне знают о попытке противоборствующих сторон в Сирии заключить сделку, после которой американские военные могут оказаться «между двух огней».

При этом Эспер добавил, что американские военные имеют право на самооборону, если их жизни будет угрожать опасность.

Военная операция Турции в Сирии началась 9 октября. Турция заявляет, что этой военной операцией стремится ликвидировать «террористическую угрозу» у своих границ. Лига арабских государств и президент ПАСЕ призывают Турцию прекратить наступление в Сирии.